Tento poletný detox je reštart, ktorý vaša pleť potrebuje na jeseň

Aj keď leto technicky trvá až do konca septembra, priznajme si, všetci sa neoficiálne lúčia so sezónou po Sviatku práce. Na začiatok zoznamu úloh na jesennú prípravu? Doprajte našej pokožke toľko potrebnej lásky po sezóne letných pôžitkov. Zvážte: časté zlyhania v bazény s chlórom, tri mesiace všetkého ružového a možno až príliš opaľovanie. Hoci sme v dobrej viere aplikovaný opaľovací krém celé leto, veci ako upchaté póry, suchá koža, poškodenie slnkom a popraskané pery sú často problémom do konca augusta. Našťastie všetko, čo potrebujete na obnovenie vašej pleti, je niekoľko zmien vašej aktuálnej letnej rutiny starostlivosti o pleť. Potrebujete trochu usmerniť? Prečítajte si tipy, ako vyčistiť pleť po lete.

Hlboko čisté póry

Po mesiacoch horúceho a vlhkého počasia ste si určite všimli, že sa na povrchu vašej pokožky hromadí pot, špina a maz. Váš pot, zmiešaný s make-upom a znečistením, si môže vybrať daň na vašej tvári a spôsobiť upchatie pórov. Ak chcete zlepšiť vzhľad pórov a zabrániť vzniku vyrážok, očistite si tvár čistiacou maskou. Jednou z našich obľúbených je Kiehl's Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask, ktorá obsahuje amazonský biely íl, ktorý pomáha vyčistiť pokožku, vytiahnuť nečistoty, znížiť produkciu kožného mazu a viditeľne stiahnuť póry.

Hydratovať, zvlhčovať, zvlhčovať

Vážne, myslíme to vážne. Hovoríme o nočných krémoch, denných krémoch, SPF krémoch, olejoch, telových krémoch... čím viac, tým lepšie. Chlór, slaná voda a UV žiarenie môžu pokožku vysušovať, takže sa nebojte použiť hydratačný krém. Hydratačný krém CeraVe má bohatú, ale nemastnú textúru a obsahuje prospešné zložky, ako je hydratačná kyselina hyalurónová a ceramidy, ktoré pomáhajú opraviť a udržiavať prirodzenú bariéru pokožky. Dá sa použiť aj na tvár a telo.

Oprava akéhokoľvek existujúceho poškodenia slnkom

Keď vaša letná žiara začne miznúť, môžete si všimnúť nejaké známky poškodenia slnkom – predstavte si nové pehy, tmavé škvrny alebo nerovnomerný tón pleti. Bohužiaľ, nemôžete zvrátiť škody spôsobené UV lúčmi (preto je také dôležité natierať sa denne opaľovacím krémom), ale môžete pomôcť minimalizovať viditeľné známky poškodenia slnkom na povrchu pokožky pomocou séra s vitamínom C, ako je La Roche. -Posay 10% čisté sérum na tvár s vitamínom C. Vyrovnáva tón a textúru pleti a zanecháva ju hladkú a hydratovanú.

Používajte antioxidanty a opaľovací krém

K poškodeniu slnkom môže dôjsť po celý rok, dokonca aj na jeseň a v zime, preto nevynechávajte opaľovací krém. Vyskúšajte La Roche-Posay Anthelios Melt-In Sunscreen SPF 100 pre maximálnu ochranu a je vhodný pre všetky typy pleti, vrátane citlivej. Pre dodatočnú ochranu pred environmentálnymi agresormi a minimalizovanie viditeľných známok starnutia spárujte svoj opaľovací krém so sérom bohatým na antioxidanty, ako je SkinCeuticals CE Ferulic.

Urobte si peeling

Peeling je vždy dôležitý, no obzvlášť potrebný, keď sa snažíte zregenerovať svoju pleť po dlhej upocenej sezóne. Jednou z našich obľúbených sú vložky na obnovu pokožky ZO Skin Health. Je to chemický peeling, ktorý odstraňuje odumreté kožné bunky z povrchu pokožky, redukuje prebytočný maz a zároveň pokožku upokojuje a upokojuje. Pre telo vyskúšajte Kiehl's Gentle Exfoliating Body Scrub. Tento príjemný telový peeling účinne odstraňuje odumreté kožné bunky z povrchu pokožky bez toho, aby ju nadmerne vysušoval. S exfoliačnými čiastočkami z marhuľových jadier a zmäkčovadlami sa pokožka stáva jemnou a hladkou.

Rozmaznávajte sa

Bojujte proti suchým perám začlenením peelingového peelingu do vašej rutiny, ktorý vám pomôže zbaviť sa suchej, šupinatej pokožky na perách a pripraviť ich na ďalšiu hydratáciu. Po exfoliácii pier im doprajte potrebnú vlhkosť pomocou výživného balzamu na pery, tyčinky, farby (akej preferujete), ktorá obsahuje zložky ako vitamín E, oleje alebo aloe vera. Vyskúšajte napríklad balzam na pery Nourishing Absolue Precious Cells od Lancôme, ktorý obsahuje vitamín E, akáciový med, včelí vosk a olej zo šípkových semienok, aby ste znížili výskyt jemných liniek a vrások okolo pier a zanechávali ich hladké, hydratované a vyhladené.