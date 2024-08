170 hviezdnych tetovaní (a ich významy): 19 typov

Hviezdy patria k najstarším symbolom mnohých kultúr, náboženstiev a systémov viery v našom svete, vďaka čomu je tento obraz jedným z najmocnejších na svete. Tieto významy môžu byť aj osobné: napríklad by ste mohli chcieť nechať tetovanie hviezd symbolizovať konkrétny cieľ, ktorý sa pokúšate dosiahnuť alebo niečo, čo ste dosiahli.

Hviezdy sú často kombinované s inými obrázkami a symbolmi, aby sa zvýšil význam individuálneho tetovania a vytvoril sa komplexnejší a zaujímavejší dizajn. Hviezdne tetovanie je možné nakresliť aj v štýle, ktorý predstavuje konkrétnu kultúru, a to tak, že obrázok priradíte k určitému času, miestu alebo kultúre. Bez ohľadu na to, aký tetovací dizajn hviezdy si vyberiete, môžete si byť istí, že bude špeciálny a jedinečný!

História tetovania hviezd

Hviezdne tetovanie má starodávnu a zaujímavú históriu, ktorá sa tiahne v mnohých kultúrach a obdobiach. V rôznych kultúrach hviezda symbolizovala rôzne pojmy, ako je vedenie, ochrana, duchovné osvietenie, múdrosť a dokonca aj šťastie. Tu je niekoľko zaujímavých faktov o histórii tetovania hviezdy:

Staroveký Egypt: Hviezda bola symbolom božstva a duchovného osvietenia. Egypťania používali hviezdu ako symbol ochrany pred zlom a pripomienku duchovnej cesty. Starovekí Gréci a Rimania: Hviezda bola spojená s bohmi a hrdinami. Napríklad päťcípa hviezda alebo pentagram bol symbolom bohyne Atény. Čína: V čínskej kultúre bola hviezda spojená s osudom a šťastím. Hviezdne tetovanie boli populárne medzi ľuďmi, ktorí veria v astrológiu. Hviezdne tetovanie v modernej kultúre: S príchodom tetovania v západnej kultúre sa hviezda stala obľúbeným motívom. Často sa spája so snami, nádejami a túžbami. Tieto tetovania môžu mať rôzne štýly a významy v závislosti od dizajnu a kontextu.

Hviezdne tetovanie je možné vykonať v rôznych štýloch, od jednoduchých a minimalistických až po zložité a farebné. Pre rôznych ľudí môžu mať rôzny význam, ktorý odráža ich presvedčenie, sny a životnú cestu.

Význam hviezdneho tetovania

Všeobecne platí, že väčšina obľúbenejších návrhov hviezd bude mať nasledujúci význam:

Túžba

úspech

Úspech

Veľa šťastia

jedinečnosť

volanie

Zostatok

osobnosť

Prežitie rakoviny prsníka

Príslušník námorníctva alebo pobrežnej stráže

Nadšenec videohier

Náboženská transformácia / viera

Variácie kresieb hviezd

1. Malé hviezdičkové tetovanie

Malé tetovanie na hviezdy môže mať veľký zmysel - koniec koncov, hviezda je jedným z najdôležitejších symbolov kultúr a náboženstiev na svete! Pridanie šumivých efektov môže ukázať vašu očarujúcu osobnosť alebo ukázať, že ste vo svojom živote urobili niečo dôležité alebo zmysluplné.

2. Tetovanie padajúcej hviezdy alebo kométy.

Padajúce hviezdy alebo kométy, povedané správne, sú často symbolmi šťastia. To je dôvod, prečo môže byť dizajn hviezdneho tetovania znakom vášho šťastia.

3. Tetovanie filipínske slnko a hviezdy (tri hviezdy a jedno slnko).

Tento obrázok, ktorý sa nachádza na vlajke Filipín, je tetovanie obľúbené u ľudí filipínskeho pôvodu alebo dedičstva ... Na tomto obrázku má slnko osem lúčov, z ktorých každý predstavuje provinciu na Filipínach a každá z troch hviezd predstavuje jednu z troch veľkých ostrovných skupín na Filipínach.

4. Tetovanie v podobe keltskej hviezdy.

Rovnako ako kmeňové tetovanie hviezd, aj keltské hviezdne tetovanie sú zmesou dvoch klasických tetovacích prvkov - hviezd a keltského štýlu - v jednom veľkom prevedení. Hviezdnym tetovaním inšpirovaným Keltmi môžete reprezentovať svoje dedičstvo alebo vyzdvihnúť zmysel prepojenosti a nekonečnosti pomocou špeciálnej väzby inšpirovanej keltským vzorom.

5. Tetovanie červenej a čiernej hviezdice.

Jedným z najbežnejších farebných tetovaní hviezd je tetovanie s červená a čierna hviezda , ktorý je veľmi obľúbený u amerického námorníctva a pobrežnej stráže. Tento špeciálny hviezdny dizajn kombinuje tvar päťcípej hviezdy americkej vlajky so striedajúcimi sa čiernymi a červenými farbami kompasu, ktoré sa nachádzajú na námorných mapách. Toto hviezdne tetovanie symbolizuje aj návrat domov zmiznutého námorníka.

6. Tetovanie ružová hviezda.

Tetovanie ružovou hviezdou často symbolizuje boj človeka s rakovinou prsníka a je skvelou alternatívou k tradičnému tetovaniu ružovou stužkou. Samozrejme, keď sa strieda s čiernou, v štýle tetovania hviezdice, ružová hviezda sa takmer stane „punk rockom“ alebo „alternatívnym“ symbolom boja s rakovinou prsníka, čo dodá hviezdnemu tetovaniu jedinečný šmrnc. dizajn.

7. Tetovanie s purpurovou hviezdou.

Fialové hviezdne tetovanie je jedným zo spôsobov, ako reprezentovať vašu osobnosť prostredníctvom farby a prirodzenej symboliky hviezdy. Fialová je kombináciou prudkej energie červenej a pokojnej stability modrej; Fialová farba teda predstavuje rovnováhu prvkov a emócií. Možno to nie je prirodzený stav väčšiny ľudí, ale hviezda predovšetkým zosobňuje túžby a ašpirácie. To je dôvod, prečo kombinovaná symbolika rovnováhy fialovej a prirodzenej túžby hviezdy robí z tohto dizajnu perfektné tetovanie pre tých, ktorí hľadajú pokoj v duši a rovnováhu.

8. Tetovacie hviezdy a zebra.

V zvieracej symbolike zebra stelesňuje rovnováhu, individualitu a slobodu. Jeho jazvy mu umožňujú skryť sa vo vysokej tráve afrických plání, skrývať sa pred predátormi a poskytovať zvieraťu ochranu. Tí, ktorí dúfajú, že skombinujú silnú symboliku tohto zvieraťa s rovnako silnou symbolikou hviezdy, to môžu urobiť niekoľkými spôsobmi.

9. Tetovanie motýľa a hviezdy

Motýle sú často vnímané ako symboly znovuzrodenia; Preto asociácia tohto metamorfujúceho hmyzu s hviezdami môže vytvoriť jedinečný obraz, ktorý bude symbolizovať znovuzrodenie a sledovanie určitých cieľov predstavovaných hviezdami.

10. Tetovanie hviezd a oblakov.

Mraky symbolizujú rôzne veci. в разных kultúry a mytológie. Napríklad v gréckej a rímskej mytológii boli oblaky domovom bohov a mnoho ľudí dnes verí, že oblaky symbolizujú zlyhanie alebo hroziace nebezpečenstvo. Avšak v závislosti od toho, čo chcete, aby oblaky predstavovali, vaše tetovanie hviezd a oblakov bude mať jeden z mnohých rôznych významov. Napríklad kresba zobrazujúca hviezdy na oblohe plnej búrkových mrakov ukáže, že ste si pre dosiahnutie svojich cieľov prešli ťažkými časmi. Iná konštrukcia, ktorá obsahuje žiarivo žlté hviezdy v poli bielych mrakov, by znamenala, že tí, ktorých ste stratili, sú v lepšom svete.

11. Tetovací kvet a hviezda.

Kvety môžu symbolizovať rast a vývoj; to je dôvod, prečo začlenenie tohto obrázku do dizajnu hviezdneho tetovania je skvelý spôsob, ako pridať úroveň významu. Hviezdy sa často používajú na reprezentáciu cieľov a ašpirácií, takže kombinácia týchto dvoch môže odrážať osobný rast, ktorý ste dosiahli k svojim cieľom. Napríklad, ľalie predstavujú plodnosť v starovekých gréckych a egyptských kultúrach ; To je dôvod, prečo kresba ľalie a hviezdy môže predstavovať ženu a jej dieťa.

12. Tetovanie lebky a hviezdy

Toto tetovanie môže symbolizovať prekonanie smrti alebo prekonanie traumy, pretože lebka často symbolizuje smrť a hviezda symbolizuje splnenie náročnej úlohy. Na inom obrázku môže byť slávna pirátska vlajka, ktorá zobrazuje lebku na hviezde v námornom štýle: môže odhaliť dualitu síl, ktoré riadia náš život: túžbu po slobode alebo splnenie toho, čo sa od nás očakáva.

13. Tetovanie víl a hviezd

Toto hviezdne tetovanie môže byť celkom ženské a často ukazuje predstavivosť nositeľa alebo túžbu po lepšej realite. Potenciálna víla a kresba hviezd by mohla predstavovať vílu sediacu na polmesiaci s blikajúcimi hviezdami pred ňou: to, že víla túži po niečom viac, bolo vidieť na jej sklopenej tvári a hviezdy by symbolizovali jeho sen o budúcnosti . Ďalší fantastickejší dizajn tetovania je víla letiaca medzi hviezdami, ktorá ukazuje, že veríš v seba a vo svoj pokrok smerom k svojim cieľom.

14. Tetovacie srdce a hviezda

Tetovanie srdce a hviezda je obzvlášť zábavným, pozitívnym a príjemným vyhlásením pre svet: život je krásny a vo veciach a ľuďoch vidíte to najlepšie!

15. Tetovanie s hviezdou a lisou.

Pridanie hviezdičiek k popínavému tetovaniu môže pridať význam a vizuálny záujem. Existuje niekoľko spôsobov, ako pridať hviezdy do dizajnu popínavých rastlín; napríklad namiesto listov alebo kvetov môžete na rastlinu umiestniť hviezdy: môže to znamenať ciele, ktoré ste dosiahli. Toto tetovanie je možné v priebehu rokov aktualizovať, aby odrážalo všetok váš pokrok!

16. Tetovacia hviezda a kocky.

Kocky môžu symbolizovať stávky, riziko a šťastie. ... Tetovanie kockou vedľa hviezdice môže byť typickým návrhom v námornej kultúre: mnoho námorníkov, pirátov a námorných dôstojníkov hralo kocky a iné hazardné hry, aby si krátili čas na dlhých plavbách.

17. Tetovanie krížom a hviezdou

Tetovanie kríža a hviezdy môže byť skvelý spôsob, ako si spomenúť na milovaného človeka, ktorého ste stratili, a naznačiť svoju vieru, že jedného dňa sa znova stretnete (ako kresťanský obraz kríža). Jeden spôsob, ako si prispôsobiť toto tetovanie, je pridať iniciály alebo dátum narodenia každej osoby do hviezdy alebo okolo nej, alebo umiestniť pod kríž krížik správu ako „Odpočívaj v pokoji“.

18. Tattoo Star of David

Davidova hviezda - je významným symbolom judaizmu. V nacistickom Nemecku museli Židia nosiť tento symbol ušitý na oblečení, aby ich bolo možné kedykoľvek identifikovať. Toto je perfektné tetovanie pre každého, kto chce predviesť svoju židovskú vieru. Dá sa ľahko prispôsobiť a predviesť vašu osobnú vieru a obsah vašich presvedčení. Napríklad jedinečný dizajn tetovania Star of David môže byť hebrejské písmeno alebo krátke slovo vo vnútri hviezdy. Môže to byť slovo alebo myšlienka, na ktorých vám záleží, alebo iniciály niekoho, koho ste stratili.

19. Tattoo Flaming Star

Oheň môže naznačovať agresiu, hnev, túžbu, transformáciu a zmenu, ako aj vašu túžbu dosiahnuť svoje ciele za každú cenu. Kombinácia hviezd a plameňov v tetovacom dizajne môže demonštrovať, že ste dosiahli svoj vlastný úspech alebo že ste prešli plameňom života a ste ešte silnejší ako predtým.