29 tetovaní s čiarovým kódom (a čo znamenajú)

Čiarový kód je riadiaci systém riadený optickým snímačom, ktorý je schopný prečítať sériu zvislých čiar na štítku. Tento systém bol prvýkrát použitý v päťdesiatych rokoch minulého storočia a bol vynájdený s cieľom zvýšiť efektivitu výroby.

Význam tetovania s čiarovým kódom

Pred niekoľkými rokmi sa do módy dostalo tetovanie čiarovými kódmi. Mnohí sa nechali zlákať touto obľúbenou závislosťou. Spočiatku to bol symbol identity, ale pre mnohých to bol aj druh protestu proti konzumu, ostrá kritika konzumnej spoločnosti, v ktorej žijeme, kde sme všetci, komerčných produktov a kde všetko má svoju cenu. Iní jednoducho veria, že ide o povstanie a nezákonnosť voči spoločnosti, v ktorej teraz žijeme.

V televíznom seriáli „Temný anjel“ z roku 2000, ktorý vytvoril James Cameron, si hlavná hrdinka nechala vytetovať čiarový kód na zadnú časť hlavy, pretože bola genetickým „produktom“, ktorý bol vytvorený ako vojak. V tej dobe to prispelo k rastu tohto druhu tetovania.

Príslušný symbol je veľmi jednoduchý. Je to rad zvislých rovnobežných čiar rôznych veľkostí a vzdialeností. V spodnej časti sú čísla a / alebo písmená. Tento priestor zvyčajne používame na umiestnenie predmetov, ktoré predstavujú niečo dôležité v živote potetovaného človeka.

Technologický vývoj

V súčasnej dobe, hoci tetovanie čiarových kódov je stále žiadané, tetovanie QR kódom je najobľúbenejšie. Je to nový spôsob záznamu alebo identifikácie vecí s konkrétnou aplikáciou na mobilných zariadeniach.

Popularita tetovania čiarovým kódom

Tetovanie s čiarovým kódom je jedinečný a veľmi populárny typ tetovania, ktorý v posledných rokoch zaujal ľudí. Tento štýl tetovania má symbolický význam a môže mať rôzne interpretácie v závislosti od kontextu a osobných preferencií nositeľa. Tu sú niektoré z dôvodov, prečo sa tetovanie s čiarovým kódom stalo tak populárnym:

Jedinečnosť a štýl: Tetovanie s čiarovým kódom je štýlový a moderný dizajn, ktorý môže byť jedinečný pre každého jednotlivca. Tento typ tetovania je možné vykonať v rôznych štýloch a variáciách, vďaka čomu je obľúbený medzi milovníkmi tetovania. Symbolika a význam: Čiarové kódy sa bežne spájajú s konzumnou spoločnosťou a masovou výrobou, čo môže odrážať kritiku konzumnej kultúry alebo môže byť symbolom individuality v masovej spoločnosti. Môže to byť spôsob, ako vyjadriť svoju jedinečnosť a nezávislosť. Osobné príbehy a pamätníci: Pre niektorých ľudí môže byť tetovanie čiarovým kódom spôsobom, ako si pripomenúť dôležité dátumy, mená alebo udalosti v ich živote tým, že si ich spoja so spotrebným tovarom. Môže to byť spôsob, ako si uctiť pamiatku osoby alebo udalosti. Hravosť a humor: Niektorí ľudia volia tetovanie čiarovým kódom ako spôsob, ako zdôrazniť svoju originalitu a zmysel pre humor. Tento štýl tetovania môže byť abstraktný a tajomný, čo priťahuje pozornosť a vyvoláva záujem. Technické prevedenie: Tetovanie s čiarovým kódom vyžaduje vynikajúce remeselné a technické prevedenie, aby vytvorilo realistický efekt. To môže byť výzva pre umelcov tetovania a atraktívne pre ľudí, ktorí si cenia remeselnú zručnosť a profesionalitu.

Tetovanie s čiarovým kódom môže mať pre rôznych ľudí rôzne významy a interpretácie a vďaka svojej jedinečnosti a symbolickému významu naďalej rastie na popularite.

Nápady na tetovanie

Tieto tetovania sú jednoduché: nakreslite čisté čiary, zvyčajne čierne, a vytvorte ich. Niektorí ľudia však môžu do samotného kódu pridať nejaký detail, napríklad malú farbu alebo malé figúrky (hviezdy, srdcia ...), dokonca aj negatívne. Na dosiahnutie tohto vzoru nie je potrebné mať skvelú techniku ​​- je však dôležité, aby čiary neboli príliš blízko seba, pretože v priebehu času môže tetovanie stratiť svoj pôvodný dizajn.

Pokiaľ ide o najčastejšie používané časti tela, nemalo by byť prekvapením, že zadná časť krku je najobľúbenejšia, ale sú veľmi žiadané aj zápästia.